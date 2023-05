Basel Höchster Wert seit 2014

Im Jahr 2022 hat das Staatssekretariat für Migration (SEM) 5625 neue Bewilligungen erteilt, wie Angaben des Statistischen Amts Basel zu entnehmen ist. Das sind 740 beziehungsweise 15,1 Prozent mehr als im Jahr davor und bedeutet den höchsten Wert seit 2014.

Beratung, Planung, Forschung

Mit rund 58 Prozent entfällt die Mehrheit der erteilten Bewilligungen in Basel-Stadt auf den Bereich Beratung, Planung, Forschung, Immobilien und IT. Mit einem Plus von 568 Bewilligungen im Vergleich zu 2021 wurde dort auch der größte absolute Anstieg verzeichnet. An zweiter Stelle folgt das Gastgewerbe mit 140 Bewilligungen mehr, was relativ betrachtet mit plus 150,5 Prozent den stärksten Anstieg bedeutet, wie aus der Statistik hervorgeht.