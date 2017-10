Basel/Berlin. Der Beschluss des Districtsrats, sich für ein Nachtflugverbot am Euroairport auszusprechen (wir berichteten gestern), ist für den FDP-Bundespolitiker Christoph Hoffmann nachvollziehbar. Was fehle, ist laut Mitteilung von gestern ein Staatsvertrag für die Überflüge im deutschen Teil des Dreiländerecks. Hoffmann will sich in dieser Angelegenheit an das zuständige Bundesverkehrsministerium wenden.