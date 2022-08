Basel Hohe Sicherheitsstandards mit Flugverbot

Der Kanton Basel-Stadt veranstaltete im Vorfeld der Jubiläumsfeiern eine Diskussionsreihe. Der ursprünglich gewählte Veranstaltungsort im Kasernen-Hauptbau wurde als nicht sicher genug angesehen, weshalb Veranstaltungen in die Universität Basel und in den virtuellen Raum verlegt wurden.

Die Feierlichkeiten in Basel sorgten auch für kritische Töne. So fand am Samstag im Gewerkschaftshaus ein „Gegenprogramm“ statt und rund 300 Personen demonstrierten am Sonntag gegen 15 Uhr nahe des Bahnhofs SBB. Die Teilnehmer trugen die palästinensische Fahne und teilweise T-Shirts mit der Aufschrift „Boycott Israel“.

Eine Sprecherin sagte vor dem Abmarsch mehrmals, dass es an der Demo keinen Platz für Antisemitismus gebe. „Wir sind hier für die Befreiung Palästinas und gegen Israels Apartheid.“

Dass Basel als Schauplatz für die Veranstaltungen auserkoren wurde, ist alles andere als ein Zufall. Denn Ende August 1897 fand im Musiksaal des Stadtcasinos Basel auf Initiative von Theodor Herzl der erste Zionistenkongress statt, der als Ursprung der späteren Gründung des Staates Israel gilt. Insgesamt fanden zehn der 22 Kongresse vor der Staatsgründung in Basel statt. Die Sicherheitskosten für die Jubiläumsfeier belaufen sich laut Kantonsangaben auf 5,7 Millionen Franken. Bis zu 700 Armeeangehörige sind im Einsatz. Der Luftraum im Radius von 18,5 Kilometern um das Stadtcasino ist bis Montag um Mitternacht eingeschränkt – das gilt auch für Drohnen, wie die Kantonspolizei Basel am Sonntag per Pressemitteilung noch einmal ausführte.

Das Flugverbot für Drohnen endet am heutigen Montag um 24 Uhr.