Basel (wer). Wer in Pandemiezeiten in die Ferien fliegen will, muss zahlreiche Vorgaben beachten – ­unter anderem Negativ-Test, Reise- und Impf-Zertifikat und weitere Schutzmaßnahmen. Nicht jeder Start in den Urlaub gelingt reibungslos, wie am Wochenende am Basler EuroAirport (EAP) deutlich wurde.