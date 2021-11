Basel Hort der Naturwissenschaften

Basel (sda). Im Eingangsbereich des altehrwürdigen Museumsbaus an der Augustinergasse werden die Besucher von einem Gorilla empfangen. Natürlich nur in Form eines Präparats, das mit seinem Alter von exakt hundert Jahren für die Museumsgeschichte so wertvoll ist, dass es hinter Glas gezeigt wird. Das Präparat wurde wie viele weitere als Referenzobjekt für die verschiedenen Sammlungen des Museums aus dem reichhaltig bestückten Lager geholt, in dem gut elf Millionen präparierte Tiere, Mineralien, Fossilien und dergleichen mehr schlummern. So unter anderem an Stängelchen aufgespießte bunt gefiederte Vögelchen, ein Schnabeltierskelett mit Jahrgang 1869 oder mehr oder weniger prachtvolle Insekten.

Das Historische Museum war vor 200 Jahren bereits das, als das es sich heute noch versteht: ein Hort der Naturwissenschaften und des didaktischen Vergnügens. Unter den vorgestellten Persönlichkeiten, welche die Sammlungen des Museums mit aufgebaut haben, finden sich viele bedeutende Wissenschaftler (und wenige Wissenschaftlerinnen), die nicht nur gesammelt, sondern auch intensiv geforscht haben. Dazu gehören die drei Herren Peter Merian, Daniel Huber und Christoph Bernoulli, die im von Team Stratenwerth gestalteten geschichtlichen Rückblick als Gründerväter des Museums aufgeführt werden. 1821 wurde das Museum als eines der ersten in Basel im Falkensteinerhof am Münsterplatz eingerichtet.