Basel Hotel zu den zwei Welten

Basel. Nach dem erfolgreichen Bühnenstück von Éric-Emmanuel Schmitt wird „Hotel zu den zwei Welten“ im Basler Marionetten Theater am Münsterplatz 8 gezeigt. Gespielt wird mit Tischfiguren in Hochdeutsch. Premiere ist am Freitag, 10. November, 20 Uhr.

Zum Inhalt: Der Lift öffnet seine Türen und ein junger Gast betritt verwirrt eine Hotelhalle. Wie kommt er hierher? Und wer hat seinen Namen ungefragt ins Gästebuch eingetragen? Ein gewisser Doktor S. kümmert sich um die Ankömmlinge. Doch Doktor S. scheint nicht alle Informationen preisgeben zu wollen. Ob Putzfrau, Präsident, Magier oder Sportjournalist – ob jung oder alt – ob reich oder arm – alle sind sie hier gleich und befinden sich in einer Art Wartezustand zwischen Himmel und Erde. Doch wie lässt sich diese unhaltbare Situation wieder regeln? Die Hotelgäste diskutieren heftig. Nur die lebenshungrige Laura verhält sich anders: Sie blüht auf. Sie will tanzen, sie will flirten. Ein Stück über die Vielfalt des Lebens, das Mysterium des Todes und über die Kraft der Liebe. Nach einem Roman von Eric-Emmanuel Schmitt. n Weitere Termine: 11., 12., 17., 18., 19., 24. und 25. November. Reservierung über www.bmtheater.ch