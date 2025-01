Basel: Hoteliers hoffen am ESC auf das große Geschäft

Versuchung auf das ganz große Geschäft

Auf diese frei werdenden Zimmer dürfte es einen großen Run geben und manchen Beherbergungsbetrieb in Versuchung bringen, das ganz große Geschäft zu machen. Dieses möchte Franz-Xaver Leonhard, Präsident des Basler Hotelier-Vereins, in Schranken zu halten versuchen. An der Mitgliederversammlung im vergangenen November hat er die organisierten Basler Hotels darauf eingeschworen, nicht mehr als das Doppelte zu verlangen, wie zuvor mit Basel Tourismus ausgemacht worden sei.