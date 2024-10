Basel: Humorvoll und brillant

Singen können sie alle vier himmlisch, was wohl an den gemeinsamen Wurzeln in der Gospel-Tradition liegen mag, die Stuart in Basel beispielsweise mit dem Standard „Working On A Building“ sehr betont. Der Rockabilly und Johnny Cashs Country-Rebellentum scheinen bei „Tear The Woodpile Down“ gleich zu Beginn des Konzerts prächtig durch. Aber auch Einflüsse von Roots-Rockern wie Tom Petty oder The Byrds schwingen mit, wenn Stuart mit seiner Band das nachdenkliche Stück „Time Don´t Wait“ intoniert.