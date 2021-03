Basel Hyperrealistisches Gesamtkunstwerk

Dixon x Transmoderna findet im Rahmen von art.set statt, einem Format der Fondation Beyeler in Zusammenarbeit mit Nordstern Basel, das internationale elektronische Musiker in einem Kunstkontext live oder online präsentiert.

Transmoderna

Transmoderna ist ein loses Kollektiv aus digitalen Kreativen und elektronischen Künstlern, die zusammen an der Idee eines virtuellen Clubs arbeiten. Es wurde 2019 von Steffen „Dixon“ Berkhahn gegründet.

Nordstern Basel

Im Jahr 2000 als Atelier- und Präsentationsraum für Kulturschaffende aus dem Raum Basel konzipiert, gilt der Nordstern Basel heute als eine der wichtigsten Kultur-Institutionen für elektronische Musik in der Schweiz. Seit 2015 verbindet die Fondation Beyeler und Nordstern Basel eine enge Partnerschaft, die eine Vielzahl gemeinsamer Projekte in Miami, Hong Kong, Zürich und Basel, mit Beteiligung namhafter Künstler aus beiden Sparten wie Tobias Rehberger, Ernesto Neto, Wolfgang Tillmans, Rirkrit Tiravanija, Sarah Morris, Dixon, Seth Troxler, Tale Of Us, Solomun oder Dubfire, hervorgerufen hat.

Beatport

Beatport wurde 2004 als digitaler Downloadstore für DJs gegründet. Durch seinen umfangreichen Musikkatalog hat sich die Plattform mittlerweile weltweit als Marktführer in der elektronischen Musikszene für Künstler, DJs und Produzenten etabliert. Neben der Beatport Mediathek präsentiert das Unternehmen außerdem ein kuratiertes Programm von wöchentlich wechselnden DJ Livestreams auf ihren Youtube- und Twitch-Kanälen. Das audiovisuelle Projekt wird am 31. März um 20 Uhr in Partnerschaft mit der Musikplattform Beatport und Denon DJ online ausgestrahlt.