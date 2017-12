Basel ICE-Unfall wird weiter untersucht

Basel/Bern (sda). Nach der Entgleisung eines ICE-Zuges, die den Basler SBB-Bahnhof am Mittwoch zeitweise stilllegte und bis Samstag nachwirkte, dürfte die Untersuchung über die Ursache langwierig werden. Die zuständige Behörde rechnet mit monatelanger Detailarbeit.

Seit Samstagmittag verkehren alle Züge am Basler SBB-Bahnhof wieder nach Fahrplan (wir berichteten). Der noch unbezifferte Schaden erreicht laut Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) Millionenhöhe. Man habe keine offensichtliche Unfallursache – wie etwa einen vergessenen Haltekeil – gefunden, sagte Christoph Kupper von der Schweizerischen Unfalluntersuchungsstelle (SUST) gestern. Daher gehe er davon aus, dass wie bei der Entgleisung eines italienischen Zuges in Luzern vom März die Abklärungen „langwierig“ werden dürften. Zu jenem Fall liegt noch kein Bericht über die Ursache vor.. Am Basler Fall sei außergewöhnlich, dass die Entgleisung während der Fahrt passierte, also mittlere Waggons auf Abwege gerieten und nicht die Zugspitze zuerst.

Die betroffenen Waggons befinden sich noch in Basel, wo sie laut Kupper gründlich unter die Lupe genommen werden. Dabei würden etwa Messungen an Rädern und Drehgestellen durchgeführt; mit Daten daraus würden Modellrechnungen vorgenommen. Bei Bedarf gebe es auch noch Materialprüfungen, zum Beispiel der Räder. Die SUST hat auch deutsche Kollegen kontaktiert, die dann für die Untersuchung nach Basel gereist sind. Mit Ergebnissen werde im ersten Halbjahr 2018 gerechnet.