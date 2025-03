Basel: „Ich bin nicht der Dating-Doktor“

Aber: „Flirtmodus an“ ruft er seine Leser gleich zu Beginn auf. Aktiv werden, das Schicksal selbst in die Hand nehmen: „Es warten viele spannende Begegnungen auf dich, die das Leben bereichern.“ Das Online-Daten will Shambicco keineswegs verteufeln. Im Gegenteil. Es biete enorm viele Chancen. Dennoch liegt ihm das Kennenlernen live mehr. Und was habe man schon zu verlieren, fragt er. „Wenn eine Frau einen Mann im Café anspricht, kommt das doch gut an. Ich kenne keinen, der das nicht schätzen würde“, appelliert er an die Frauen. Und auch wenn man ein „Nein“ bekomme, sei das doch meistens freundlich, so zumindest hat er es erlebt. Hinterher müsse man sich dann nicht ewig ärgern, dass man eine potenzielle Chance im Leben verpasst hat.