Basel „Ich bin vorsichtig optimistisch“

Coronabedingt wird es zum dritten Mal in Folge an der Basler Fasnacht keinen Cortège geben. In Sachen Morgestraich steht die Entscheidung noch aus. Klar ist aber: Die Pandemie lässt keine sichere Planung zu, dennoch will das Fasnachts-Comité in der Stadt am Rheinknie Fasnachtsaktivitäten im Rahmen der Covid-Verordnungen des Schweizer Bundes ermöglichen. Mit Comité-Obfrau Pia Inderbitzin hat sich unser Redakteur Michael Werndorff unterhalten.