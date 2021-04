Basel Impfpflicht für alle?

Basel. „Es braucht Solidarität, um diese Krise gemeinsam zu bewältigen“, ist Franz überzeugt. Dabei seien in weniger als einem Jahr mehrere Impfstoffe entwickelt und zugelassen worden. „Das dauert normalerweise mehr als fünf Jahre.“ Nun müssten jedoch zuerst die Produktionskapazitäten aufgebaut werden. „Ich bin zuversichtlich, dass die Probleme in der Logistik und der Verteilung der Impfstoffe in den nächsten Monaten gelöst sein werden.“

In einer Pandemie müsse schneller agiert werden, denn die Schäden für die Wirtschaft seien ein Vielfaches dessen, was man durch die Preisreduktion für eine Impfdosis herausschlagen könne, kritisiert Franz das Vorgehen mancher Länder in der Krise. Die Schweiz sei am Ende auch nicht besser gefahren als die EU.