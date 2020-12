Basel Impfungen sollen bald beginnen

Impfzentrum in Baselland öffnet am 4. Januar

Das Baselbieter Covid-19-Impfzentrum bei der Abklärungs- und Teststation Feldreben in Muttenz wird am 4. Januar in Betrieb gehen. Falls noch in diesem Jahr Impfstoffe zur Verfügung stehen werden, will der Kanton bereits ab 28. Dezember besonders vulnerable Personen durch mobile Einsatzteams impfen lassen.

Der Impfstart am 4. Januar entspreche dem regulären schweizweiten Impfstart, teilte der kantonale Krisenstab des Baselbiets gestern mit. Nähere Informationen zum Anmeldungsprozedere und zum Ablauf der Impfungen würden in den nächsten Tagen folgen.

Der Kanton plane derweil, bereits in diesem Jahr mit mobilen Einsatzteams besonders vulnerable Personengruppen zum Beispiel in Alters- und Pflegeheimen zu impfen, heißt es weiter. In dieser ersten Phase werde es noch nicht möglich sein, sich als Einzelperson impfen zu lassen.

Aargau will ab dem 5. Januar impfen

Der Kanton Aargau will mit den Impfungen gegen Covid-19 ab dem 5. Januar beginnen. Es gibt Impfzentren in den Kantonskliniken Aarau und Baden sowie mobile Einheiten. Die Vorbereitungen für die Corona-Impfungen liefen derzeit auf Hochtouren, teilte die Staatskanzlei Aargau gestern mit. Sofern die vom Bund bereitgestellte Informatiklösung wie angekündigt am 4. Januar einsatzbereit sei, werde ein ordentlicher Impfbeginn ab dem 5. Januar möglich sein.

In der ersten Phase werden die beiden an die Krankenhäuser in Aarau und Baden angegliederten Impfzentren besonders gefährdete, mobile Personen zur Impfung empfangen.

In der zweiten Phase sollen dann auch weitere Kliniken und Ärztezentren im Kanton die Erlaubnis zum Impfen bekommen.