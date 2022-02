Basel Impfzentren in Baselland schließen

Weiterhin einsatzbereit bleiben die mobilen Impfteams, falls in den kommenden Monaten weitere Impfungen nötig werden sollten.

Neben der Schließung des kantonalen Testcenters in Muttenz zum 30. April soll das breite Testen in Baselland runtergefahren werden. So werden die Massentests an Schulen nur noch bis zum 31. März weitergeführt. Das breite Testen in Gesundheitsinstitutionen werde nur so lange weitergeführt, wie der Bund die Finanzierung sichere, heißt es weiter in der Mitteilung.