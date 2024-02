Basel: Importeure kümmern sich kaum um Verbote

Bei 203 kontrollierten Produkten seien bei 23, also elf Prozent, verbotene Phthalate als Weichmacher entdeckt worden, heißt es. Diese seien umgehend mit einem Verkaufsverbot belegt worden. Die Weichmacher würden vor allem in PVC-Produkten wie Folien, Kabeln, Sportartikeln, Spielzeugen, Verpackungen, Schläuchen oder Bodenbelägen eingesetzt. Phthalate seien in Kunststoffgegenständen nicht chemisch gebunden und könnten deshalb leicht entweichen und in die Umwelt gelangen.

Sie würden von Menschen und Tieren über die Nahrungskette sowie durch Ausgasen aus Materialien in Innenräumen aufgenommen. Die Tatsache, dass in so vielen Produkten verbotene Phthalate entdeckt worden seien, wertet das Kantonale Laboratorium als „sehr unerfreulich“. Es zeige sich, dass die Umsetzung der chemikalienrechtlichen Verbote von Phthalatverbindungen drei Jahre nach Inkrafttreten mangelhaft sei. Zahlreiche Importeure würden sich zu wenig um Verbotsbestimmungen kümmern beziehungsweise ihre Selbstkontrolle zu wenig wahrnehmen.