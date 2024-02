Basel: In beiden Basel leben über 4400 Ukraine-Flüchtlinge

Margarita Antoni, Kommunikationsverantwortliche bei der Ortsgruppe Basel des Ukrainischen Vereins der Schweiz, nimmt die Stimmungslage ebenfalls so wahr bei den Geflüchteten. Es bestehe eine große Unsicherheit, wo sie wieder ein normales Leben aufbauen können. Sie selbst kennt Flüchtlinge, die versucht haben, wieder in Ukraine Fuß zu fassen, dann aber wieder nach Basel zurückgereist sind.

Nur wenige kehren zurück

Auch die Zahlen zeigen, dass nur einer Minderheit eine Rückkehr gelungen ist. Seit dem Beginn des Angriffskrieg Russlands am 24. Februar 2022 sind 370 Personen mit Status S, die Basel-Stadt zugewiesen waren, wieder ausgereist. Im Baselbiet haben sich in den vergangenen zwei Jahren 719 Personen beim kantonalen Sozialamt abgemeldet. Die meisten davon sind entweder in die Ukraine zurückgekehrt oder ins europäische Ausland gereist, wie das Baselbieter Sozialamt auf Anfrage schreibt.