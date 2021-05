Basel In drei Phasen zurück zur Normalität

Alles hänge von der Impfbereitschaft der Menschen, der Einhaltung der Schutzmaßnahmen und dem Impftempo ab. Gleichzeitig appellierte Berset erneut an die Bevölkerung, weiterhin vorsichtig zu sein und die jüngsten Lockerungen nicht als Freipass zu interpretieren. Dass die Bevölkerung bisher sehr gut mitgespielt habe, stimme ihn zuversichtlich, so Berset.

Für die langfristige Planung habe der Bundesrat ein Drei-Phasen-Modell bei den Kantonen in die Konsultation geschickt. Es besteht aus einer Schutzphase, einer Stabilisierungsphase und einer Normalisierungsphase. Laut vorgestellten Szenarien befindet sich die Schweiz derzeit noch in der Schutzphase. Diese gilt so lange, bis alle impfwilligen, besonders gefährdeten Personen mit zwei Dosen vollständig geimpft sind. Bis dahin müssen die Maßnahmen aufrecht erhalten werden.

Der Bundesrat geht davon aus, dass die erste Phase Ende Mai abgeschlossen sein wird. Solange dürften auch die Innenbereiche der Restaurants geschlossen bleiben. Man habe jedoch zuletzt mit der Öffnung der Außenbereiche der Restaurants einen wichtigen Schritt gemacht, so Berset.

Danach folgt die Stabilisierungsphase, die so lange dauert, bis alle erwachsenen Personen in der Schweiz, die sich impfen lassen möchten, geimpft sind. Bei einer Impfbereitschaft von 60 Prozent rechnet der Bundesrat, dass dies Ende Juli der Fall sein wird. Die Homeoffice-Pflicht will der Bundesrat in dieser Phase – also frühestens ab Ende Mai – aufheben.

Kein Impfzwang, aber Privilegien

Ebenfalls möglich werden sollen der Zugang zu Bars und Diskotheken sowie Großveranstaltungen. Dies allerdings nur für geimpfte, genesene oder getestete Personen. Erste Diskussionen hat der Bundesrat geführt. Pilotveranstaltungen für Großveranstaltungen seien aber „ziemlich kompliziert“ auf die Beine zu stellen. Der Bundesrat werde „hoffentlich bald“ dazu Stellung nehmen können.

Schließlich folgt nach der Impfung aller Erwachsener die Normalisierungsphase mit der weitgehenden Aufhebung der Maßnahmen. Der Bundesrat ist der Meinung, dass in dieser Phase keine starken gesellschaftlichen Maßnahmen mehr zu rechtfertigen sind. Dies würde bedeuten, dass auch die Maskentragepflicht, Abstandsregeln sowie die Kapazitätsbeschränkungen aufgehoben werden. Sollten sich nach dieser Phase erneut viele Menschen anstecken, behält sich der Bundesrat vor, gewisse Maßnahmen erneut einzuführen – dies allerdings nur für all jene Menschen, die nicht geimpft sind.