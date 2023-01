Basel In einem Jahr kommen die Wölfe

Mit dem Wolfsgehege will der Tierpark auch Aufklärungsarbeit leisten. Denn die Wiederansiedlung von wild lebenden Wölfen ist auch in der Schweiz ein hochpolitisches, kontrovers diskutiertes Thema. Während Bergbauern über gerissene Lämmer klagen, stellen Tierschützer die Haltung der Wölfe in Gehegen gleich ganz in Frage, fasst Baumgartner die angespannte Situation zusammen. Gerade erst wurden die Bedingungen für Abschüsse in der Schweiz gelockert.