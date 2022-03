Basel In zweiter Instanz verurteilt

Die Bluttat sorgte schweizweit für Bestürzung und Fassungslosigkeit: Am 21. März 2019, kurz vor 12.40 Uhr, wurde am St. Galler-Ring im Gotthelf-Quartier in Basel der siebenjährige Schüler auf dem Heimweg niedergestochen.

Die Ermordung des Schülers soll Alice F. von langer Hand geplant haben. Die Täterin leide an einer chronischen, schwerwiegend wahnhaften Störung, insbesondere an einem Querulantenwahn. Dieser habe sich seit dem Jahr 1977 fortschreitend entwickelt und sei in drei psychiatrischen Gutachten diagnostiziert worden, schrieb die Basler Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift von damals.

Wahnhafte Briefe

Auslöser der Störung waren zivilrechtliche Streitigkeiten ihres 1999 verstorbenen Lebenspartners, in welche sie involviert gewesen war – und vor allem der Umstand, dass die gemeinsame Wohnung des Paares in Allschwil 1992 zwangsgeräumt wurde. Die beiden landeten vorübergehend auf der Straße, ihr Eigentum wurde eingelagert und 1995 veräußert. Mehr als 42 Jahre lang habe sie wahnhafte Briefe an Behörden geschrieben, heißt es. Dabei hätten diese über die Jahre hinweg an Häufigkeit und Intensität zugenommen.

Mehr als zehn Bananenkisten voller Schreiben hätten sich im Laufe der Zeit angehäuft. Ab dem Jahr 2002 war in ihnen oft von Mord die Rede. Drei Tage vor der Tat begann die Verurteilte mit der Planung, „tigerte“ laut eigenen Angaben durch das Gotthelf-Quartier und spielte Tötungsideen im Kopf durch. Dann verfasste sie einen Entwurf für eine SMS, die sie nach der Tat versenden wollte. Darin schrieb sie, dass sie getötet habe, um ihr Eigentum zurückzuerhalten.