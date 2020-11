Basel Infektionen steigen weiter

Basel (sda). Damit steigt die Zahl der Todesopfer im Stadtkanton auf 59. Mit dem Coronavirus infiziert haben sich bisher 4290 Menschen mit Wohnsitz in Basel-Stadt, wie das Gesundheitsdepartement mitteilte. In Isolation befanden sich am Mittwoch 1037 Personen, zwei mehr als am Vortag. Bei den Personen in Quarantäne wurde ein Rückgang um 182 auf 468 verzeichnet.

Weiter zugenommen haben auch die Covid-19-Fälle in Pflegeheimen. Am Dienstag wiesen 47 Bewohner in neun verschiedenen Pflegeheimen ein positives Testresultat auf.