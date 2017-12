Basel Inhaltlich greift die Verwaltung nicht ein

Basel (sda). Die Basler Regierung hat Weichen gestellt für die künftige Museumspolitik im Stadtkanton: Gestern stellte sie die seit Jahren erwartete neue Museumsstrategie vor. Im Zentrum stehen die fünf kantonalen Museen.

Diese sollen in Zukunft mit einem Globalbudget ausgestattet werden, das einen Zeitraum von jeweils vier Jahren umfasst. Auf diesem Weg sollen sie größtmögliche Selbstständigkeit und inhaltliche Freiheit innerhalb ihrer Leistungsaufträge und zugleich Planungssicherheit erhalten, wie die Regierung mitteile. Bisher verfügten die fünf staatlichen Museen des Stadtkantons über ein Globalbudget für ein Jahr. Das Antikenmuseum erhielt im vergangenen Jahr aus der Staatskasse 5,3 Millionen Franken, das Historische Museum 9,8 Millionen, das Kunstmuseum 17,2 Millionen, das Museum der Kulturen 8,3 Millionen und das Naturhistorische Museum 7,9 Millionen Franken.

Wie viel Geld die fünf Museen in Zukunft vom Kanton erhalten sollen, lässt die Museumsstrategie offen. Unter anderem sollen Betriebsanalysen Aufschluss geben über den künftigen Mittelbedarf. In die inhaltliche Ausrichtung der Museen greift die Regierung bewusst nicht ein; der Spielraum bleibe unverändert groß, heißt es im Strategiepapier. Geprüft wurde auch eine Auslagerung der fünf Museen: Diese kommt jedoch für die Regierung nicht in Frage, weil die wertvollen Sammlungen Vermögen des Gemeinwesens seien. Auch von einer Zusammenlegung will die Regierung nichts wissen, weil die Museen ihrer Ansicht nach sinnvolle Einheiten bilden.

Festgelegt werden in der Museumsstrategie auch die Kriterien für die Vergabe von Staatsbeiträgen an private Museen. Unterstützt werden sollen künftig nur noch Museen in den Bereichen bildende Kunst und Medienkunst, Architektur und Geschichte mit Bezug zu Basel.

Strategie wird in letzter Minute vorgelegt

Für das Schweizerische Architekturmuseum bedeutet das, dass der Kanton Basel-Stadt möglicherweise die vom Bund gestrichenen Beiträge teilweise oder ganz übernimmt.

Das Sportmuseum, das ebenfalls keine Bundessubventionen mehr erhält, soll dagegen nur noch im kommenden Jahr mit einem Beitrag aus der Basler Staatskasse unterstützt werden.

Festgehalten wird in der Museumsstrategie auch am neuen Standort für das Naturhistorische Museum und das Staatsarchiv. Das Bauprojekt dazu soll dem Großen Rat im kommenden Sommer unterbreitet werden.

Der Berri-Bau auf dem Münsterhügel soll weiterhin als Museum genutzt werden – wie genau ist aber noch offen, weil zunächst Abklärungen bezüglich Renovierung und Statik getroffen werden müssen. Im Vordergrund für den Umzug in den Berri-Bau steht weiterhin das Antikenmuseum. In Frage kommt aber auch das Historische Museum.

Mit der Präsentation der Museumsstrategie hat Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann praktisch in letzter Minute das Versprechen eingelöst, diese noch in diesem Jahr vorzustellen. Dass die Arbeit an der schon im Jahr 2009 geforderten Strategie dermaßen lang dauerte, sorgt seit Monaten für Kritik. Im September machte der Große Rat gar mit einem Beschluss-Streik für Museumsfragen Druck auf die Regierung (wir berichteten).