Ferner will die Initiative in die Verfassung schreiben, dass der Bundesrat ein jährliches Asylgewährungskontingent von höchstens 5000 Personen mit Fluchtgrund festlegen kann. Der Gesetzgeber soll zudem für Menschen aus Herkunftsstaaten mit einer erhöhten Anzahl Staatsangehöriger, die sich illegal in der Schweiz aufhalten, eine Anmeldepflicht für die Einreise vorsehen. Die SVP will auch in der Verfassung verankern, dass Personen ohne Aufenthaltstitel oder anderweitige Einreiseberechtigung die Einreise verweigert wird.

Die Initiative fordert auch, dass der Bund in Zusammenarbeit mit den Kantonen sicherzustellen hat, dass Personen mit illegalem Aufenthalt die Schweiz innerhalb von 90 Tagen verlassen. Nach Ablauf dieser Frist sollen Leistungen der Sozialversicherungen und Arbeitsverträge verfallen.

„Wir haben die Kontrolle über unsere Grenzen verloren - wir wissen nicht mehr, wer in unser Land kommt“, sagte Parteipräsident Marcel Dettling in seiner Ansprache im Congress Center Basel. Nun müsse die Schweiz das „Zepter“ wieder in die Hand bekommen.