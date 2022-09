Basel Innovation und Kreativität fördern

„Wir haben Möglichkeiten geschaffen, dass sie sich vor Ort in verschiedenen Umgebungen treffen können.“ Weg von Einzelarbeitsplätzen, hin zu einer offenen Bürolandschaft mit Bistrotischen, Hochstühlen und weißer Kücheninsel. Neben der Möglichkeit, sich in offener Atmosphäre austauschen zu können, haben die Planer auch abgetrennte Sitzungsräume, Denkhöhlen und Stille-Arbeitsplätze geschaffen.

Dabei hätten die Mitarbeiter keine festen Plätze, sondern sie wählten ihre Arbeitszone nach Bedürfnis, erklärte Erismann. So weicht der Einzelarbeitsplatz Zonen der Kreativität, Kommunikation und Kollaboration. Und auch Architekt Pierre de Meuro machte deutlich: „Wir haben Raum für spontanen Austausch geschaffen, was für Roche typisch und auch wichtig ist.“

Menschliche Umgebung

Unternehmenschef Severin Schwan sagte, dass man ein Gebäude errichtet habe, in dem Menschen sich wohlfühlen sollen. Dazu gehörten nicht nur die funktionalen Aspekte, sondern auch eine Architektur und Ausstattung, die eine warme und menschliche Umgebung schaffen. Ziel ist es, die vielen in Basel verteilten Mitarbeiter in Bau 2 zu konzentrieren und zu vernetzen, wie Christoph Franz verdeutlichte.

Mit dem Büroturm wolle man nicht nur Innovation und Kreativität fördern, sondern auch als Arbeitgeber attraktiv sein, sagte der Präsident des Roche-Verwaltungsrats. Bau 2 ist 27 Meter höher als der erste Roche-Turm – das bislang höchste Schweizer Hochhaus, welches auf der anderen Straßenseite in gleicher Treppenstruktur einen architektonischen Akzent setzt, allerdings um 90 Grad gedreht. Beide Türme sind von den Basler Stararchitekten Herzog & de Meuron geplant worden, von denen auch die Innenarchitektur stammt. Der neue Turm will mit Superlativen aufwarten: Man wollte nach den Erfahrungen mit dem ersten Turm ein noch besseres Bürogebäude errichten, berichtete Franz.

Neuen Maßstab setzen

Maßstäbe will Roche beim Energieverbrauch setzen. Laut Erismann gehört der Turm zu den nachhaltigsten und energieeffizientesten Gebäuden der Welt. Beheizt wird es mit Abwärme aus dem Areal, gekühlt mit Grundwasser, und der CO 2-Verbrauch habe im Vergleich mit konventionellen Bürogebäuden deutlich gesenkt werden können. Der rund 550 Millionen Franken teure Bau 2 verbraucht zehn Prozent weniger Energie als Bau 1. Denn die Technologie hat sich in den vergangenen Jahren verbessert. Die LED-Lampen zum Beispiel, von denen es insgesamt 7800 in dem neuen Bau gibt, haben ihre Effizienz gesteigert. Und die Aufzüge ermöglichen eine Energierückgewinnung von bis zu 35 Prozent. Zudem wurden recycelte Baustoffe verarbeitet. Entscheidend für den Energieverbrauch sei aber die Gebäudehülle, wie weiter zu erfahren war: Die Fenster machen – trotz Panoramablick – lediglich 50 Prozent aus.

Trotz Pandemie wurde das Bürohochhaus, das an gleicher Stelle ein Gebäude von 1950 ersetzt, welches einst zu einem Beispiel für die Industriearchitektur der Nachkriegsschweiz wurde, fristgerecht fertig. Bis zu 500 Arbeiter waren von 2018 bis Juni 2022 gleichzeitig auf der Baustelle tätig.

Die weitere Arealentwicklung läuft nach Plan. Das neue Forschungs- und Entwicklungszetrum wird voraussichtlich im Herbst 2024 eröffnet werden. Der Pharmariese investiert hierfür rund 1,2 Milliarden Franken. Auch der Bebauungsplan für die Neugestaltung des Südareals wird in enger Abstimmung mit den Behörden vorangetrieben.