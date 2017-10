Basel Interessiert?

Nachrichten-Ticker

00:45 500 Jahre Reformation: Steinmeier und Merkel in Wittenberg

Wittenberg - Mit einem Festgottesdienst in der Wittenberger Schlosskirche wird heute an Luthers Thesenanschlag auf den Tag genau vor 500 Jahren erinnert. Dazu werden Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel erwartet. Im Anschluss gibt es einen Festakt, in der Stadt an der Elbe ein mittelalterliches Fest mit Kunst und Kultur zum Abschluss des Reformationsjubiläums 2017.

00:14 Koalitionsverhandlungen: Grüne entscheiden am 25. November

Berlin - Die Grünen entscheiden am 25. November, ob sie Koalitionsverhandlungen mit Union und FDP aufnehmen wollen. Dazu finde ein Bundesparteitag in Berlin statt, kündigte die Partei am Abend an. "Am Ende heißt es dann bei uns Grünen: Basis ist Boss", hieß es. Die Delegierten seien es, die über Koalitionsverhandlungen entschieden. Die Jamaika-Sondierungsteams gehen davon aus, dass in der Vorwoche die Sondierungen so weit sein werden, dass die Parteien entscheiden können.

23:08 Trump: Beteiligter an Bengasi-Attentat festgenommen

Washington - Das Weiße Haus hat die Festnahme eines Libyers bekanntgegeben, der 2012 an der Ermordung von vier Amerikanern im US-Konsulat in der Stadt Bengasi beteiligt gewesen sein soll. Der Mann solle unter US-Recht angeklagt werden, teilte US-Präsident Donald Trump am Montag mit. Bei dem Attentat am 11. September 2012 waren der US-Botschafter in Libyen, Christopher Stevens, und drei weitere Amerikaner ums Leben gekommen. Trump gab der damaligen Außenministerin Hillary Clinton eine Mitschuld.

22:36 Fortunas Siegesserie beim 0:0 in Bochum gestoppt

Bochum - Der VfL Bochum hat die Siegesserie von Fortuna Düsseldorf in der 2. Fußball-Bundesliga gestoppt. Nach dem peinlichen Pokal-Aus beim Drittligisten SC Paderborn kam die Revierelf am Abend gegen den souveränen Tabellenführer immerhin zu einem 0:0. Die Rheinländer bleiben mit 29 Punkten Spitzenreiter und konnten den Vorsprung auf Rang drei sogar auf sieben Punkte ausbauen.

22:18 Sondierer: Bessere Bund-Länder-Zusammenarbeit gegen Terror

Berlin - CDU, CSU, FDP und Grüne wollen in einer möglichen Jamaika-Koalition im Kampf gegen alle Formen des Terrorismus die Zusammenarbeit zwischen den Ländern und dem Bund verbessern. Dabei solle die Koordinierungsfunktion von Bundeskriminalamt und Bundesamt für Verfassungsschutz stärker als bisher wahrgenommen werden, heißt es in einem Leitlinien-Papier zum Bereich Innen, Sicherheit und Rechtsstaat, auf das sich die Jamaika-Sondierer verständigt haben. Nötig seien klare Verantwortlichkeiten, heißt es in dem Papier weiter.