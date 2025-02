Basel: Ist der Bahnausbau noch sinnvoll?

Denn: Ohne das sogenannte Herzstück, also die unterirdische Durchmesserlinie zwischen dem Badischen Bahnhof und Bahnhof Basel SBB, wäre ein Viertelstundentakt wohl nur bis Badischer Bahnhof realisierbar, wie die EVP auf eine Ankündigung des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) verweist. Die Behörde will nämlich laufende und geplante Infrastrukturprojekte auf den Prüfstand stellen.

Externe Neubewertung

Diese Überprüfung beinhaltet laut der Riehener EVP eine externe Neubewertung des Angebotskonzepts 2035 sowie der Perspektive Bahn 2050. Explizit würden die sechs Großprojekte, darunter auch das Herzstück, erwähnt. In Anbetracht dessen stellt sich für die EVP Riehen die Frage, ob die Durchmesserlinie unter diesen Umständen tatsächlich realisiert wird. Sollte der Tunnel nicht kommen, hätte dies signifikante Auswirkungen auf den Nutzen des Doppelspurausbaus der S 6, argumentiert die EVP. „Denn dieser garantiert den Viertelstundentakt nur bis Basel Badischer Bahnhof“, schreibt die Partei in ihrer Anfrage. „Wie sieht der Riehener Gemeinderat den Nutzen des Viertelstundentaktes der S 6 bis Basel Badischer Bahnhof, ohne Perspektive auf Ausweitung dessen bis Basel SBB? Und: Wie steht es um den verkehrstechnischen Sinn für die Bevölkerung?“, will die Partei unter anderem wissen. Darüber hinaus stellt die EVP die Frage nach der Rechtfertigung einer Untertunnelung, sollte das Herzstück nicht kommen. Denn die Mehrkosten für diese Trassenvariante belaufen sich auf etwa 200 Millionen Franken, die Basel und Riehen dann gemeinsam tragen müssten. Noch steht nicht fest, welche Variante dereinst realisiert werden soll: Anfang Dezember hatten die Gemeinde Riehen und der Kanton Basel-Stadt ein Testplanungsverfahren abgeschlossen, um die Auswirkungen des Ausbaus der Bahnlinie darzulegen.