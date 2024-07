Basel: IT-Panne fordert den Verkehr heraus

Flugausfälle auch in Basel

Und weil die Schweizer Flugsicherung Skyguide mit der Panne zu kämpfen hatte, gab es auch in Basel und Genf Verspätungen und Flugausfälle. So teilt der EAP am Freitagvormittag auf Anfrage unserer Zeitung mit, dass „der Ablauf der Bodenabfertigung derzeit gestört ist. „Zudem seien mehrere Fluggesellschaften und Dienstleister von technischen Problemen betroffen.

Größere Auswirkungen auf die Abwicklung der Flüge am EAP sind bisher nicht festzustellen, „wir empfehlen jedoch den Passagieren, sich bei ihrer jeweiligen Airline zu erkundigen“, so die Kommunikationsabteilung in ihrer Mitteilung. Der Flughafen Basel-Mulhouse sei aktuell selbst nicht betroffen. Sämtliche Partner arbeiteten mit Hochdruck an der Lösung des Problems. Am Nachmittag hat die Schweizer Flugsicherheit, mitgeteilt, dass bei An- und Abflug am Flughafen wieder Normalität herrscht. Dennoch wurden am Freitag rund 100 Flüge von und nach Zürich annulliert, viele sind verspätet. Ein fehlerhaftes Update des US-Unternehmens Crowdstrike ist die Ursache für die weltweiten IT-Probleme. Der Fehler liegt in einem Update für Anwendungen des Microsoft-Programms Windows. Crowdstrike hatte noch am Freitag gemeldet, dass das Problem identifiziert und isoliert sei und behoben werde, teilt die Tagesschau auf ihrer Webseite mit.