Basel: Jans folgt auf Berset

Ab 2001 war Jans zehn Jahre im großen Rat politisch aktiv. 2010 rückte er für den zurückgetretenen Rudolf Rechsteiner in den Nationalrat nach und machte sich schnell schweizweit einen Namen als Umwelt- und Energiepolitiker.

Beat Jans erhält 427000 Franken Jahreslohn

2015 musste Jans eine politische Niederlage einstecken. An seiner Stelle wählte die SP in Bundesbern Roger Nordmann zum Fraktionspräsidenten. Jans fand jedoch eine neue Aufgabe und wurde 2016 Vizepräsident der SP Schweiz. Auch finanziell lohnt sich der Schritt für Jans in die Regierung. Der neu gewählte Bundesrat wird im kommenden Jahr 472 000 Franken verdienen. Hinzu kommt eine Spesenpauschale von derzeit jährlich 30 000 Franken. Für die private Nutzung des Dienstfahrzeugs wird pro Monat 0,9 Prozent des Neupreises verrechnet. Zudem bekommen Jans ein SBB-Generalabonnement und ein Generalabonnement für die Seilbahnen der Schweiz.

Die Basler Regierung zeigte sich über die Wahl von Jans sehr erfreut und gratulierte dem Politiker. In einer Mitteilung erklärte die Regierung sie sei „stolz und glücklich“ und überzeugt, dass Jans ein ausgezeichneter Bundesrat werde. Auch der Gewerbeverband Basel-Stadt begrüßte in einer Medienmitteilung die Wahl von Beat Jans: „Wir gratulieren Beat Jans zur Wahl in die Landesregierung und wünschen ihm alles Gute und viel Erfolg in seiner neuen Aufgabe.“