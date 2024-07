Basel: Japankäfer-Lage leicht entspannt

Der Japankäfer ist in Basel angekommen. Fachleute befürchten, dass sich an verschiedenen Stellen bereits kleine Populationen gebildet haben. Die Ausbreitung des Japankäfers gilt es aber dringend zu vermeiden. Zwar ist das Insekt für den Menschen nicht gefährlich, allerdings stehen 400 Pflanzenarten auf seinem Speiseplan, was für den Obst- und Pflanzenbau eine Gefahr ist. An Bäumen bleiben oft nur die Gerippe der Blätter übrig. Die Pflanzen werden stark geschwächt oder können absterben. Große Schäden können auch die Larven an Wiesen und Rasenflächen anrichten: Die Weibchen legen ihre Eier bevorzugt in feuchten Grasflächen ab, die Larven fressen die Graswurzeln und hinterlassen braune Flächen mit abgestorbenen Pflanzen.