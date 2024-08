Basel: Japankäfer macht Sportlern zu schaffen

Das Basler Sportamt rollt als Ersatz für die wegen der Japankäfer-Bekämpfung gesperrten Fußball-Trainingsfelder Kunstrasen aus. Derweilen sind weniger Käfer in die aufgestellten Fallen getappt, was aber nicht als Entwarnung gedeutet wird, wie die zuständigen Behörden beider Basel am Mittwoch mitteilten.