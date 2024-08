Basel: Jazz in all seinen Facetten

Das Festival in Basel feierte seine 40. Ausgabe mit einem prominent besetzten Programm auf 28 Bühnen. Schon die Streetband-Parade durch die Freie Straße, mit der das Festival traditionell eröffnet wird, zog Scharen an Musikfans an, während gleichzeitig an den ersten Spielorten im Festareal der Konzertbetrieb gestartet wurde, wie die Organisatoren am Montag mitteilten.

Im Viertelstundentakt eröffneten weitere Bühnen das Programm, bis am frühen Abend in fast allen Gassen und auf den Plätzen Musik erklang, die von rund 500 Musikern dargeboten wurde. Das Festgelände füllte sich mehr und mehr mit gut gelauntem und friedlichem Publikum aus allen Altersklassen, das bei „Em Bebbi sy Jazz“ aus einem breiten Spektrum an Konzerten unterschiedlichster Stilrichtungen auswählen konnte – und das bei freiem Eintritt. Bei Sonnenuntergang gab es an vielen Orten kein Durchkommen mehr, viele Menschen wollten das Jubiläum mitfeiern und einen Sommerabend bei musikalischer Unterhaltung verbringen. Laut Organisatoren hat es keine besonderen Vorfälle gegeben Die 41. Ausgabe wird am 15. August 2025 stattfinden..