Basel Jazz trotzt Corona

Offbeat präsentiert als einziger Festivalanbieter in der Schweiz ein hochstehendes Konzertprogramm, und Basel kommt in den Genuss des Basler Jazzfests anlässlich der Stadtcasino-Neueröffnung (29. August). 30 Jahre Jazzfestival und 45 Jahre Jazz in Basel – die im April geplante Festivaleröffnung mit dem Tingvall Trio und dem „Tears for Esbjörn“-Sextett findet neu im Stadtcasino Basel statt (31. August).

Am heutigen Dienstag, 18. August, 20 Uhr, findet der Restart des Jazzfestivals Basel in der Dorfkirche Riehen statt. Das Aly Keita/Lucas Niggli Trio stellt seine neue CD vor. Am Montag, 31. August, gibt es dann zwei Exklusiv-Konzerte im neu eröffneten Stadtcasino Basel unter dem Titel „Scandinavian Highlights“: Um 19.10 Uhr im ersten Konzertteil mit dem Tingvall Trio aus Schweden. Nach einer Pause folgt die Ansprache von Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann. Im zweiten Konzertteil heißt es „A Tribute to Esbjörn Svensson“. Es folgen Konzerte mit Anouar Brahem (29. August), dem All-Star-Quartett 4WD (29. August), mit Biréli Lagrène (1. September), mit Hammond-B3-Ikone Barbara Dennerlein (28. August), Kyle Eastwood (22. November) und Jazzmeia Horn (30. Oktober).