Basel: Jukeboxparty in der Telefonkabine

Derweil liegen die Vorbereitungen für den Gesangswettbewerb voll im Zeitplan, wie es am Montag bei der letzten großen Pressekonferenz vor dem ESC hieß. Die Stadt Basel werde derzeit immer mehr in die ESC-Farben getaucht, freute sich das Produzenten-Duo. Ein Höhepunkt bisher: die enorm hohe Nachfrage nach Karten für das Megaevent. Mittlerweile seien alle Shows ausverkauft. Dennoch können ESC-Fans vielerorts feiern: In der Messe Basel öffnet am 10. Mai das Eurovision Village, was als offizieller Fantreffpunkt gilt. Dort können Interessierte ohne Ticket die beiden Halbfinale und das Finale im Public Viewing miterleben. Darüber hinaus können im Eurovision Village bis zu 12 000 Besucher Livemusik hören und sich im Gastronomiebereich verköstigen. Auftreten werden die ehemaligen Schweizer ESC-Künstler Anna Rossinelli, Luca Hänni, Remo Forrer, Timebelle, Sinplus. Auch internationale Stars wie Conchita Wurst werden dem Publikum einheizen. Ergänzt wird das Programm durch Musikgruppen, lokale Chöre, DJs sowie „Abba Gold – The Concert Show“. Der Eintritt in das Eurovision Village ist gratis. Dort sind ebenfalls das Euro Café und der Euro Club zu finden. Ab 23 Uhr steigen dort ESC-Partys während der ganzen ESC-Woche.

Konzerte auf dem „Barfi“

Derweil verbindet der Eurovision Boulevard den Bahnhof SBB und den Badischen Bahnhof. Dort warten interaktive Erlebnisse und kulinarische Angebote auf die Besucher. Und auf dem Barfüßerplatz, dem Eurovision Square, wird der Musik-Nachwuchs auf der Bühne stehen. Täglich ab 16 Uhr (am Wochenende ab 14 Uhr) treten dann Schweizer und europäische Künstler auf.

Mehr als 50 Konzerte sind geplant. Kooperationspartner sind unter anderem „Em Bebby sy Jazz“ und das Stimmen-Festival. Jeder Tag wird unter einem eigenen Motto stehen; so wird es Jazz, Klassik, Hip-Hop und ESC-Hits geben. Weitere Infos gibt es unter eurovision-basel.ch.