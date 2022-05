Basel Jung, kreativ und phantasievoll

Was die Zuschauer erwartet, seien junge, innovative Artisten, Künstler und Absolventen namhafter Circusschulen. „Wir wollen den Menschen das moderne Bild des Circus auf unkomplizierte Art näherbringen“, beschrieb Hauser ihre Mission. Dabei gehe es nicht nur darum, Nachwuchskünstler zu fördern und zu motivieren, ihre Träume zu verwirklichen. „Mit Young Stage wollen wir auch die Zuschauer inspirieren“, betonte die Festivalgründerin.

Das Kernstück bildet wie in den vergangenen Jahren der Wettbewerb. Eine Jury aus Experten der Fachrichtungen Circus, Artistik, Spitzensport und Tanz wählen dann ihren Favoriten aus.

Eine erste Auswahl trifft das Festivalteam bereits im Vorfeld – und da hatte es auch in diesem Jahr wieder die sprichwörtliche Qual der Wahl: 379 Bewerbungen aus 59 Nationen wertete Hauser als Beleg dafür, dass die Veranstaltung mittlerweile weltweit einen guten Ruf in der Artistenszene genieße.

Artisten winken Preise und Engagements

Den Artisten, die im Wettbewerb antreten, winken zahlreiche Preise und Engagements in Varietés, Shows und Circussen in Europa, darunter auch eine Auszeichnung des Cirque du Soleil aus Kanada. „Unter anderem haben wir den sechsfachen Yo-Yo Weltmeister Shu Takada aus Japan im Programm, der sich von seiner Teilnahme in Basel erhofft, auf die großen Showbühnen der Welt zu gelangen. Oder auch die Franko-Amerikanerin Clara Laurent, deren Darbietung Free & Equal sich an Auszügen aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte orientiert.

Das Programm werde innovativ, poetisch, gehaltvoll und spektakulär und somit garantiert allen Besuchern unter die Haut gehen, versprach Hauser.

Seit einigen Jahren bereichert Young Stage sein Hauptprogramm mit kostenlosen Open Air-Auftritten. Dabei werde das Angebot der diesjährigen 13. Ausgabe größer sein als je zuvor, versprach die Direktorin: Zusätzlich zu den sechs Shows in der Eventhalle mit dem internationalen Artistenwettbewerb findet am Samstag, 21. und Sonntag, 22. Mai, ein Open Air-Circus-Spektakel statt. Der Barfüßerplatz und die Kaserne werden an beiden Tagen von 13 Uhr bis 19 Uhr mit zeitgenössischem Circus bespielt.

Dort werden auch viele Artisten und Künstler auftreten, welche in den vergangenen Jahren am Young Stage Circus-Festival teilgenommen haben. Sie kehren jetzt mit ihrer eigenen Company zurück nach Basel und erhalten am Open Air einen bezahlten Job. „Dieser Aspekt ist für uns ganz besonders schön. Es ist wie ein Kreislauf, der sich schließt“, sagte Hauser. Der Eintritt ist frei und die Darbietungen sind für Besucher jeden Alters geeignet.

Weitere Informationen: Das Circus-Nachwuchsfestival Young Stage findet vom 20. bis 24. Mai statt. Am Samstag und Sonntag finden auf dem Kasernenareal und auf dem Barfüßerplatz zusätzliche Open Air-Auftritte statt.