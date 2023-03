Basel Junge Artisten im Höhenflug

Festivaldirektorin Nadja Hauser ist überwältigt von der Vielfalt, welche die Besucher der Festivalausgabe 2023 erwarten dürfen: „Fünf Kontinente werden dieses Jahr vertreten sein. Erstmals kommt ein Duo aus Afrika, genauer aus Äthiopien, ans Festival. Es zeigt uns eine spektakuläre akrobatische Disziplin, die man in Europa nur noch selten sieht – sie heißt Ikarische Spiele.“ Und weiter: „ Zum zweiten Mal erst in der Geschichte von Young Stage dürfen wir eine chinesische Artistin bei uns begrüßen, welche uns mit ihren unglaublichen Handstand-Skills zum Staunen bringen wird.“ Besonders gespannt sei Hauser auf die Darbietung von Hng Thean Leong aus Malaysia, dem zurzeit wahrscheinlich besten Diabolo-Spieler der Welt. „Und wichtig war es uns auch in diesem Jahr, Künstler aus der Ukraine eine Plattform und Perspektive zu geben. Die unglaublich talentierten Artur und Esmira, Absolventen der berühmten Academy of Circus and Variety Arts in Kiew, zeigen uns eine modern inszenierte Luftakrobatik-Nummer.“