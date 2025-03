Basel: Käfige wären auch keine Antwort

Seither sei die Anlage umgebaut und modifiziert worden. Zum Beispiel sind die Abgrenzungsmauern höher als damals. Doch nach dem erneuten Vorfall sieht der Zoo keinen Handlungsbedarf, an der Nashornanlage etwas zu ändern, wie Zoodirektor Oliver Pagan bei einem Pressetermin darlegte. Dem Mann, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, hätte es so ergehen können wie der Frau. Denn: Laut Pagan kletterte der Mann zunächst in die Bullenanlage, dann in das benachbarte Gehege der Weibchen, wo er sich den beiden Nashornmüttern Shakti und Quetta näherte.

Hätte tödlich enden können

Erst wenige Tage vor dem Vorfall verließen die beiden Jungbullen Tican und Tarun den Zolli. Wären die beiden Tiere noch im Gehege gewesen, hätten ihre Mütter möglicherweise anders reagiert, erklärt Pagan. Sie hätten ihre Jungbullen wohl präventiv beschützen wollen, so der Experte vor Medienvertretern. Wie es zu dem Vorfall kommen konnte? Der nicht zurechnungsfähige Mann überkletterte alle vier Sicherheitsschranken der Anlage – Viererdrahtabgrenzung, Pflanzenrabatte, Wassergraben samt Bachlauf und eine Abgrenzungsmauer. Während er sich auf der Anlage befand, alarmierten aufmerksame Besucher die Verantwortlichen des Zoos. Schnell war ein Tierpfleger vor Ort, der den Mann überzeugen konnte, das Gehege wieder zu verlassen – noch bevor die Polizei eintraf, die ebenfalls informiert wurde. Er habe das sinnvoll gelöst und sei sehr sanft vorgegangen, lobte Pagan den Mitarbeiter. Der Ausflug ins Gehege soll nur wenige Minuten gedauert haben.