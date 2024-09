Basel: Basel will für mehr Sicherheit sorgen

Das Untere Kleinbasel ist seit Jahren ein Kriminalitäts- und Drogenschwerpunkt in der Stadt am Rheinknie. Gewalttätige Auseinandersetzungen, Streit unter Dealern und der öffentliche Drogenkonsum hatten Anwohner zuletzt dazu veranlasst, eine Petition zu starten, die einem Hilferuf gleichkam. „Personen, namentlich jüngere Frauen, werden belästigt, Kinder sind verunsichert, werden auf dem Schulweg bestohlen, und nicht nur ältere Menschen fühlen sich nicht mehr sicher im öffentlichen Raum“, hieß es in der Petition, die sich an die Petitionskommission des Großen Rates und den Regierungsrat richtete. Ziel sei es, Maßnahmen gegen die „ausufernde Drogenszene in Kleinbasel“ auf den Weg zu bringen.