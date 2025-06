Basel: Katar und Niederlande als Hingucker

Das Basel Tattoo 2025 verspreche auch in diesem Jahr musikalische Höhepunkte und spektakuläre Showeinlagen, unter anderem mit dem weltbekannten Top Secret Drum Corps aus Basel. Neu mit dabei sind die Crescendo Bicycle Showband aus den Niederlanden, die Musik mit kunstvollem Velofahren verbindet, sowie die Band of the Police Academy of the State of Qatar, die mit präziser Marschmusik und arabischen Klängen das internationale Teilnehmerfeld erweitert. Zwei Formationen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten – und beide garantiert ein Blickfang in der Arena.

Sie spielen, fahren und begeistern: Die Crescendo Bicycle Showband aus den Niederlanden bringt am Basel Tattoo 2025 Musik und Akrobatik auf zwei Rädern zusammen. In traditionellen Trachten und auf ihren Fahrrädern präsentieren die Musiker eine Show voller Präzision, Witz und Charme – inklusive kunstvoller Formationen und waghalsiger Kreuzungsmanöver.