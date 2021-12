Basel Kein Dienst am Tierwohl

Gegen die Initiative sprach sich auch der Verband der Zoologischen Gärten mit Sitz in Berlin aus, dem 71 Zoos in Deutschland, Schweiz, Österreich und Spanien angehören. So sei die Priorisierung von Primaten willkürlich und würde der Gleichbehandlung aller Tierarten widersprechen, schrieb der Verband in einer Stellungnahme im November.

SP und Grüne sprechen sich dafür aus

Das Volksbegehren für die Gewährung von Grundrechten für nichtmenschliche Primaten musste bereits einen gerichtlichen Umweg in Kauf nehmen. Regierung und Großer Rat hatten die Initiative 2018 für rechtlich ungültig erklärt. Das Bundesgericht korrigierte diese Entscheidung im Jahr 2020, so dass nun am 13. Februar 2022 über das Begehren abgestimmt werden muss. Die Basler SP und die Grünen haben sich für eine Annahme der Initiative ausgesprochen.

Ins Leben gerufen hatte das kantonale Volksbegehren die „Denkfabrik“ Sentience Politics im Jahr 2016.