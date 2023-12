Basel: Kein Feuerwerk: Silvester wird stiller

Das neue Jahr wird in Basel still begrüßt. Das traditionelle Feuerwerk, das in den Jahren vor der Coronapandemie stets mehrere tausend Besucher auch aus dem Umland nach Basel gelockt hatte, findet im vierten Jahr in Folge nicht statt. Zuletzt war das neue Jahr anlässlich des Jahreswechsels von 2019 auf 2020 mit dem Großfeuerwerk über dem Rhein begrüßt worden.