Basel Keine Entwarnung in Sicht

Die Wissenschaftler haben auch die Nebenflüsse des Rheins in ihrer Prognose berücksichtigt. Demnach sei für die Aare ein relativ konstanter Beitrag der Gletscherschmelze noch bis etwa 2040 anzunehmen. Die Eisschmelzkomponente der anderen Nebenflüsse sei bereits rückläufig und werde weiter abnehmen. Die Eisschmelze, die zum Beispiel in Basel in den vergangenen Jahren extreme Niedrigwasserabflüsse mit bis zu einem Zehntel gestützt hat, werde stromabwärts bald vernachlässigbar werden, heißt es weiter. Demnach werde die Regenkomponente wichtiger werden.

Die berechneten Auswirkungen der Veränderungen seien erheblich und beträfen alle, die Wasser entlang des Rheins nutzen, darunter auch die Rheinschifffahrt, die sich auf häufigere Wasserknappheitssituationen vorbereiten müsse.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, seien integrale Lösungen gefragt, lautet eine Botschaft der Studie. Auch wenn sich die Wassernutzungskonflikte meist lokal zeigten, müsse das Wassermanagement entlang des Rheins koordiniert und grenzüberschreitend angepasst werden.

Aktionsplan Binnenschifffahrt

Während die Fahrrinne in Basel bis Muttenz tiefer ausgebaggert sei, herrscht in Deutschland dringend Handlungsbedarf, wie Knopf und André Auderset, Chef der Vereinigung für Schifffahrt und Hafenwirtschaft, betonen. Mit dem Aktionsplan Binnenschifffahrt wurde das Thema auf die Agenda gesetzt, allerdings sei in Sachen Fahrwasservertiefung an den neuralgischen Punkten noch nichts geschehen. Bundesverkehrsminister Volker Wissing erklärte jetzt im ARD-Morgenmagazin, dass in den vergangenen Jahrzehnten zu wenig in die Rheinvertiefung investiert worden sei. „Das gehen wir jetzt an“, versprach der Minister.

Derweil erklären die Experten, dass niedrigere Abflüsse extremer werden würden, insbesondere flussabwärts von Basel. Klimaschutz durch Verringerung der Emissionen und die Anpassung der Wassernutzung sind laut Studie unerlässlich, um ökologische und soziale Auswirkungen der künftigen Veränderungen zu begrenzen.