Basel Keine schnelle Lösung in Sicht

„Seit einem Jahr sind die Beziehungen zwischen der EU und der Schweiz blockiert, und es ist leider keine schnelle Lösung in Sicht. Die große Unsicherheit in der Wirtschaft und in der Forschung ist Gift für die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Region. Sie bedroht die Errungenschaften der bilateralen Abkommen, die den Menschen und Unternehmen in den Grenzregionen das Leben bisher erleichtern“, erklärte die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut. „Dabei stehen wir in Europa, vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine, vor neuen Herausforderungen. Diese können wir nur gemeinsam bewältigen. Hierfür braucht es auch ein starkes und zukunftsfestes Verhältnis zwischen der EU und der Schweiz. Daher appelliere ich an die EU und an die Schweiz: Seien Sie kompromissbereit. Europa muss zusammenstehen“, erklärte die Ministerin.