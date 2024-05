Künstliche Intelligenz ist einer der wichtigsten Trends in der Digitalisierung und hält in immer mehr Branchen Einzug, schreibt das deutsche Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz auf seiner Webseite. In der Schweiz wird die KI laut einer Umfrage aber auch gefürchtet. Etwa ein Drittel der Bevölkerung schätzt diese als große oder sehr große Gefahr für die Gesellschaft ein. Mehr als 40 Prozent schätzen die Beeinflussung oder Gefährdung der Schweizer Demokratie durch ausländische Internetpropaganda als hoch bis sehr hoch ein.