Basel: Kippt das Verbot für den AKW-Neubau?

Derweil sollen Schweizer AKW länger als geplant laufen – auch ein Neubau wird diskutiert, und zwar ausgerechnet dort, wo jetzt schon die meisten Reaktoren stehen – an der Grenze zu Deutschland. Dabei hatten die Eidgenossen vor sieben Jahren den Ausstieg aus der Atomkraft beschlossen. Neue Reaktoren dürfen demnach nicht mehr gebaut werden. Nur die bestehenden Kraftwerke dürfen in Betrieb bleiben. Auch über Jahrzehnte, solange sie sicher sind. Bei seinem Bau war für das Atomkraftwerk Leibstadt eine Betriebszeit von 40 Jahren geplant. Das ist jetzt vier Jahrzehnte her. Das betagte Kraftwerk soll aber mindestens noch 20 Jahre weiterlaufen, weil die Schweiz die Laufzeit nicht begrenzt. Bernd Mücke, der stellvertretende Leiter des AKW Leibstadt, sprach dieser Tage in diesem Zusammenhang von Investitionen in Milliardenhöhe. Das Schweizer Anlage sei ihm zufolge auf dem neusten Stand der Technik.

Rückblick: Der Beschluss von 2017 war nicht der erste Versuch, der Atomkraft in der Schweiz ein Ende zu bereiten: Eine erste Anti-Atom-Initiative wurde im Februar 1979 an der Urne relativ knapp mit 51.2 Prozent Nein-Stimmen verworfen. Die Atominitiative II (keine weiteren AKW) im September 1984 konnte ebenfalls keine Mehrheit finden.