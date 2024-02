Basel: Kleinbasler fühlen sich nicht mehr sicher

Petition gestartet

Vergangenes Jahr hatten Anwohner in Kleinbasel eine Petition gestartet, die einem Hilferuf gleichkam: „Personen, namentlich jüngere Frauen, werden belästigt, Kinder sind verunsichert, werden auf dem Schulweg bestohlen, und nicht nur ältere Menschen fühlen sich nicht mehr sicher im öffentlichen Raum“, heißt es in der Petition, die sich an die Petitionskommission des Großen Rates und den Regierungsrat richtete.

Zunahme von Aggressivität

Ziel sei es, Maßnahmen gegen die „ausufernde Drogenszene in Kleinbasel“ auf den Weg zu bringen. Der Drogenhandel im Kleinbasel – vor allem im Dreieck zwischen Claraplatz, Dreirosenbrücke und Matthäusplatz – breite sich aus, überall im Quartier werde offen gedealt. „Die Dealer sind bestens organisiert, agieren geschickt und flexibel. Die Kundschaft kommt aus der ganzen Region. Oft wird mit dem Auto vorgefahren, was zu Mehrverkehr in bestimmten Straßen führt“, heißt es in der Petition.

Den Anwohnern sei es noch vor einigen Monaten möglich gewesen, Dealer und Konsumenten zum Beispiel aus Vorgärten und Ähnlichem wegzuweisen. Das sei allerdings vorbei, denn die Aggressivität habe massiv zugenommen. Und weiter: „An den Runden Tischen und ihren Arbeitsgruppen wurden verschiedene mögliche Maßnahmen diskutiert. Am Ende steht die Erkenntnis, dass sich das Problem nur durch staatliche Intervention lösen lässt.“

Regierungsrat antwortet

Das belegt auch die Antwort des Regierungsrats auf eine Anfrage von SP-Großrat Mahir Kabakci, die sich um die Sicherheitssituation im Kleinbasel dreht. Auf der und rund um die Dreirosenanlage sei es im vergangenen Jahr zu einer signifikanten Häufung von Gewalttaten sowie Eigentumsdelikten gekommen, zudem floriere der Drogenhandel sichtbar. Dies mitten in einem belebten Wohnquartier und in unmittelbarer Nähe zum Theobald Baerwart Schulhaus und zur Primarschule Dreirosen sowie zum Freizeitzentrum Dreirosen.

„Außergewöhnlich häufig sind dabei im unteren Kleinbasel junge Männer aus den Maghreb-Staaten, die im Bundesasylzentrum oder in Asylunterkünften in der Region wohnhaft sind, polizeilich auffällig“, heißt es weiter. Die Kantonspolizei sei deshalb auf der Dreirosenanlage im Dauereinsatz.

Schnellere Abschiebung

Jetzige Maßnahmen reichten aber nicht aus, weshalb auch die Rückführung von Migranten mit negativem Asylentscheid gefordert wird. Außer der Rückreise gebe es keine Perspektive. „Der Bund muss noch vermehrt auf diplomatische Wege setzen und auf die Herkunftsländer einwirken, damit diese ihre Staatsbürger schneller als solche anerkennen, identifizieren und ihnen Ausweispapiere ausstellen, damit auch der Vollzug der Wegweisung schneller erfolgen kann“, schreibt der Regierungsrat an Kabakci. Je schneller diese Gruppe junger Menschen in ihre Länder zurückkehren könne, desto weniger verfielen sie hier in Perspektivlosigkeit und Kriminalität.