Basel Kleinbasler Rheinufer wird aufgewertet

Die Kosten des Projektes sind unklar. Der Kanton will das Erneuerungsprojekt nun finalisieren. Frühester Baubeginn ist Ende 2024, sofern Regierung und Großer Rat zustimmen. Grund für die Erneuerung ist die Gewährleistung des Hochwasserschutzes. So muss der Kanton in den nächsten Jahren die Kleinbasler Uferböschung zwischen Wettsteinbrücke und Mittlerer Bücke abbrechen und vollständig neu aufbauen. Der Böschungsfuß und der untere Teil der Böschung seien heute teilweise in einem schlechten Zustand, heißt es weiter. Wechselnden Pegelstände und der Wellenschlag der Rheinschifffahrt haben zu Ausspülungen geführt. Damit die Böschung einem Hochwasser weiterhin standhält, braucht sie ein neues Fundament. Bei dieser Gelegenheit, soll das Rheinbord für Mensch und Natur attraktiver werden.