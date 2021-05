Basel Klimaschutz hat höchste Priorität

Basel. Der Klimaschutz habe im Kanton Basel-Stadt höchste Priorität, heißt es vom Regierungsrat. So rief der Große Rat am 20. Februar 2019 als erster Kanton in der Schweiz den Klimanotstand aus. Diesen Schritt tat er in Sorge um die Folgen des Klimawandels weltweit. Er forderte aber klar auch Maßnahmen auf nationaler, kantonaler und kommunaler Ebene.

Basel-Stadt unternehme bereits seit Jahren große Anstrengungen für den Klimaschutz. So wird zum Beispiel der im Stadtkanton verbrauchte Strom seit 2009 zu 100 Prozent erneuerbar produziert. Ebenso ist rund die Hälfte aller Haushalte an ein Fernwärmenetz angeschlossen. Die dafür nötige Wärmeenergie wird überwiegend mit der Abwärme in der Kehrichtverwertungsanlage erzeugt. Der Kanton hat zudem erst kürzlich beschlossen, in die Ausweitung des Fernwärmenetzes wie auch mit dem Ausbau von Ladestationen in die Elektromobilität zu investieren. Dies alles mit dem Ziel, die CO 2-Emissionen auf dem Kantonsgebiet deutlich zu senken. Auch unterstützt das überarbeitete kantonale Energiegesetz dieses Ziel, indem unter anderem neue fossile Heizungen nur noch in Ausnahmefällen installiert werden dürfen.