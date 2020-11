Basel Klimawandel setzt Bäumen zu

Die Bäume, die nächstes Jahr gefällt werden, sollen durch solche ersetzt werden, die dem Klimawandel standhalten können. Damit will die Stadtgärtnerei sicherstellen, dass es in Basel auch in Zukunft einen vitalen und sicheren Baumbestand gibt.

Nicht gefällt werden sollen trotz akutem Sicherheitsrisiko sechs große Japanische Pagodenbäume an der Wanderstraße. Vielmehr will die Stadtgärtnerei die bruchgefährdeten ausladenden Kronen dieser monumentalen Bäume mittels Kappschnitt entlasten. Das Gewicht der Kronen soll um bis zu 40 Prozent verringert und das Bruchrisiko entsprechend reduziert werden.

Nach diesem „massiven Eingriff“ sollen die „Schnurbäume“ wieder austreiben und in den nächsten Jahren eine neue, stabilere Krone entwickeln, hält die Stadtgärtnerei fest. Kappungen dieser Art seien nur in Ausnahmefällen zulässig und bewilligungspflichtig, heißt es in der Mitteilung.