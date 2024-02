In den acht Notfallstationen der Aargauer Krankenhäuser werden Patienten in einer lebensbedrohlichen Situationen zeit- und bedarfsgerecht behandelt. Dies hält der Regierungsrat fest. Längere Wartezeiten gibt es regelmäßig bei kleineren Verletzungen. Die Notfallversorgung in den Aargauer Kliniken sei gewährleistet. In Ausnahmefällen komme es jedoch zu Wartezeiten oder zu Einbußen bei der Behandlungsqualität, räumt der Regierungsrat in der Antwort auf eine Anfrage aus den Reihen der SVP ein.