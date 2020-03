Basel Kliniken ziehen an einem Strang

Für Kinder und Neugeborene sollen spezialisierte Angebote im Universitätskinderspital beider Basel geschaffen werden. Ferner werden im Claraspital und im Adullam-Spital Stationen zur Behandlung und Betreuung von Coronavirus-Patienten in Palliativsituationen aufgebaut.

Basel zählt 222 Infizierte

Gestern Mittag vermeldete das Gesundheitsdepartement die Zahl von 222 bestätigten Infizierten mit Wohnsitz im Kanton Basel-Stadt. Damit ist die Zahl der registrierten Betroffenen im Stadtkanton seit Mittwoch um 40 Personen angewachsen. Rund 40 in Basel-Stadt wohnhafte Personen befinden sich wegen des Coronavirus im Krankenhaus. 44 Personen sind laut Mitteilung wieder gesund. Bisher verzeichnet der Stadtkanton vier Coronavirus-Todesfälle (Schweiz 39).

Im Kanton Aargau wurden zuletzt 101 Fälle gezählt. Die Aargauer Regierung hat am Mittwoch Maßnahmen beschlossen, um die von der Coronavirus-Pandemie besonders stark betroffenen Unternehmen und Gewerbebetriebe wie KMU, Gastro-, Handels- und Handwerksbetriebe, Kulturschaffende und andere mit Soforthilfe zu unterstützen. Über die konkrete Ausgestaltung wird unter Berücksichtigung der zwischenzeitlichen Beschlüsse des Bundesrats in einer Woche entschieden. Grenzgänger, die im Gesundheitswesen oder in sogenannten kritischen Infrastrukturen arbeiten, zum Beispiel in der Energieversorgung, werden bei der Suche nach Unterkünften vom Kanton bei Bedarf ebenfalls unterstützt.

Armee hilft

Beide Basel können seit Mittwoch zudem auf Unterstützung der Armee bei Patiententransporten zählen. In Basel-Stadt kommen zwei, in Baselland drei Rettungsfahrzeuge der Armee zum Einsatz. Im Landkanton unterstütze die Truppe auch den Ausbau des Referenzspitals Bruderholz um weitere 100 Betten sowie die geplante Verdreifachung der Beatmungsplätze, teilte der Baselbieter Krisenstab mit.

Die Armee rüstet auf: In den nächsten Tagen beschafft sie 900 zusätzliche Beatmungs- und Monitoringgeräte. Das gab Armeesprecher Daniel Reist auf Anfrage der Agentur Keystone-SDA bekannt. Bisher verfüge die Armee über rund 100 Einheiten. Das neue Material konnte laut Reist in der Schweiz beschafft werden und wird ab heute in Tranchen ausgeliefert. Eingesetzt werden die Geräte in erster Linie in zivilen Krankenhäusern.

Der Bundesrat hatte Anfang Woche die Mobilisierung von bis zu 8000 Armeeangehörigen bewilligt. Diese unterstützen die zivilen Behörden im Gesundheitsbereich, in der Logistik oder im Transportwesen.